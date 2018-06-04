"Наполи" назвал "Манчестер Сити" новую цену на своего игрока

"Наполи" определился с ценой на полузащитника Жоржиньо, которым интересуется "Манчестер Сити", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет получить за своего футболиста 60 миллионов евро. В связи с этим неаполитанцы отвергли предложение англичан в размере 50 миллионов евро. Не исключено, что в борьбу за хавбека включится "Манчестер Юнайтед", которому не удается договориться по трансферу игрока "Шахтера" Фреда, за которого требуют 70 миллионов.

В минувшем сезоне 26-летний Жоржиньо провел за "Наполи" 39 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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