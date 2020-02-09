"Наполи" назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Кулибали
"Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет купить сенегальского защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб сообщил манкунианцам, что игрока можно приобрести за сумму отступных, которая составляет 150 миллионов евро. Данная опция действует для всех не итальянских клубов.
В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел за "Наполи" 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с неаполитанским клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Тоттенхэм
|25
|37
|6
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18