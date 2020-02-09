"Наполи" назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Кулибали

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"Наполи" назвал "Манчестер Юнайтед" цену на Кулибали

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет купить сенегальского защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб сообщил манкунианцам, что игрока можно приобрести за сумму отступных, которая составляет 150 миллионов евро. Данная опция действует для всех не итальянских клубов.

В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел за "Наполи" 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с неаполитанским клубом действует до лета 2023 года.

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