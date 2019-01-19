"Наполи" назвал ПСЖ стоимость Аллана

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"Наполи" назвал ПСЖ стоимость Аллана

"Наполи" назвал ПСЖ стоимость своего ведущего полузащитника Аллана, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, неаполитанцы готовы расстаться с одним из своих лидеров не менее чем за 120 миллионов евро.

Напомним, что ПСЖ видит в 28-летнем бразильце идеальную замену для Адриана Рабьо, который вскоре покинет клуб.

В текущем сезоне Аллан сыграл за "Наполи" 25 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.

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