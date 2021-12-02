"Наполи" назвал сроки восстановления Кулибали

Фото твиттер Калиду Кулибали

Центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали выбыл из строя из-за травмы.

У 30-летнего футболиста диагностировано повреждение левого бедра.

Как сообщает клубная пресс-служба, на восстановление сенегальцу потребуется от двух до трёх недель.

В текущем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 19 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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