"Наполи" назвал сумму, за которую готов отпустить Рейну

Теги наполипепе рейна

"Наполи" назвал сумму, за которую готов отпустить Рейну

"Наполи" назвал сумму, за которую готов расстаться с голкипером Хосе Рейной, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, клуб готов отпустить футболиста за 15 миллионов евро. В случае ухода Рейны "Наполи" хочет подписать голкипера "Реал Сосьедада" Рулье.

Напомним, что Рейна выступает за "Наполи" с 2013 года.

Читайте также: ПСЖ сделал предложение по Хосе Рейне. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 2 6
2 Интер Милан 2 6
3 Наполи 2 6
4 Милан 2 6
5 Сампдория 2 6
6 Торино 2 4
7 СПАЛ 2 4
8 Лацио 2 4
9 Болонья 2 4
10 Кьево 2 3
11 Рома 2 3
12 Дженоа 2 1
13 Хеллас Верона 2 1
14 Кротоне 2 1
15 Сассуоло 2 1
16 Удинезе 2 0
17 Беневенто 2 0
18 Аталанта 2 0
19 Кальяри 2 0
20 Фиорентина 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов