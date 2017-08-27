"Наполи" назвал сумму, за которую готов отпустить Рейну

"Наполи" назвал сумму, за которую готов расстаться с голкипером Хосе Рейной, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, клуб готов отпустить футболиста за 15 миллионов евро. В случае ухода Рейны "Наполи" хочет подписать голкипера "Реал Сосьедада" Рулье.

Напомним, что Рейна выступает за "Наполи" с 2013 года.

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