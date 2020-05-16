"Наполи" назвал "Ювентусу" цену на Милика
Стали известны новые детали переговоров между "Наполи" и "Ювентусом" по трансферу нападающего Аркадиуша Милика.
По информации Football Italia, неаполитанцы требуют за своего игрока 50 миллионов евро даже несмотря на то, что рискуют через год потерять его бесплатно.
"Старая синьора" хочет подписать поляка, поскольку в его услугах заинтересован главный тренер команды Маурицио Сарри, однако озвученная цена отпугивает туринский клуб.
В связи с этим "Ювентус" рассматривает вариант с включением в сделку по Милику защитника Кристиана Ромеро, сейчас выступающего на правах аренды за "Дженоа".
Не пропустите: Мертенс согласовал контракт с "Интером". | http://soccernews.ru
главное
-
В "Локомотиве" отреагировали на обнаружение коронавируса у Фарфана
-
Три клуба РПЛ нелегально тренируются во время карантина
-
У нападающего "Локомотива" Фарфана диагностирован коронавирус
-
Бундеслига вернулась! Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке", "РБ Лейпциг" потерял очки и другие результаты
-
"Зенит" нацелился на защитника "Шальке"
Лента новостей
-
"No Semin, no party": экс-тренер "Локомотива" анонсировал общение с болельщиками
-
"Ротор" подсчитал, сколько потребуется денег для участия в РПЛ
-
Игрок "Барселоны" обматерил Холанда во время матча. Норвежец улыбнулся и забил победный гол
-
В "Локомотиве" отреагировали на обнаружение коронавируса у Фарфана
-
Три клуба РПЛ нелегально тренируются во время карантина
-
У нападающего "Локомотива" Фарфана диагностирован коронавирус
-
"Наполи" назвал "Ювентусу" цену на Милика
-
Бундеслига вернулась! Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке", "РБ Лейпциг" потерял очки и другие результаты
-
Кьеллини поделился мнением об игровых качествах Роналду
-
Овчинников оценил уход Сёмина из "Локомотива"
-
"Зенит" нацелился на защитника "Шальке"
-
Игроки "Боруссии" отпраздновали гол Холанда, соблюдая правила социального дистанцирования
-
Сон Хын Мин избежит пребывания на карантине после возвращения с военных сборов
-
Два клуба Примеры подозреваются в проведении договорного матча
-
Глушаков высказался о возобновлении сезона РПЛ
-
2
Кьеллини восхитился тем, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ-2018
-
"Ливерпуль" собирается купить защитника сборной Испании
-
Опубликованы фото новой формы "Реала"
-
Слуцкий недоволен поведением "Локомотива" при расставании с Сёминым
-
3
Иньяки Уильямс: "Месси идеально бы вписался в "Атлетик"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16