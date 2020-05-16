"Наполи" назвал "Ювентусу" цену на Милика

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"Наполи" назвал "Ювентусу" цену на Милика

Стали известны новые детали переговоров между "Наполи" и "Ювентусом" по трансферу нападающего Аркадиуша Милика.

По информации Football Italia, неаполитанцы требуют за своего игрока 50 миллионов евро даже несмотря на то, что рискуют через год потерять его бесплатно.

"Старая синьора" хочет подписать поляка, поскольку в его услугах заинтересован главный тренер команды Маурицио Сарри, однако озвученная цена отпугивает туринский клуб.

В связи с этим "Ювентус" рассматривает вариант с включением в сделку по Милику защитника Кристиана Ромеро, сейчас выступающего на правах аренды за "Дженоа".

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