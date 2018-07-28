"Наполи" не будет подписывать Сабали

"Наполи" не будет подписывать защитника "Бордо" Юссуфа Сабали, сообщает Sky Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб отказался от трансфера 25-летнего сенегальца из-за его проблем со здоровьем.

Отмечается, что у Сабали не всё в порядке с коленом, поэтому "Наполи" решил не рисковать с покупкой футболиста, за которого ранее готов был заплатить 15 миллионов евро. | http://soccernews.ru