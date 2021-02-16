"Наполи" не дал разогнаться "Ювентусу", "Милан" сгорел в Специи, "Интер" вышел на первое место. Все результаты 22-го тура Серии А

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"Наполи" не дал разогнаться "Ювентусу", "Милан" сгорел в Специи, "Интер" вышел на первое место. Все результаты 22-го тура Серии АЗакончился 22-й тур итальянской Серии А. По его итогам в чемпионате появился новый лидер. "Интер" смог дома обыграть "Лацио" со счетом 3:1 и обогнать "Милан", который неожиданно уступил в гостях "Специи" 0:2. "Наполи" не дал "Ювентусу" вплотную приблизиться к вершине. Победа неаполитанцев 1:0 оставила команду Пирло на 4-м месте. "Аталанта", благодаря голевому пасу Миранчука, смогла в концовке дожать "Кальяри" 1:0. А вот "Фиорентина" Кокорина уступила "Сампдории" 1:2, нападающий остался на скамейке запасных "фиалок". Представляем итоги всех матчей 22-го тура Сирии А.

Результаты матчей:

"Болонья" - "Беневенто" - 1:1
"Торино" - "Дженоа" - 0:0
"Наполи" - "Ювентус" - 1:0
"Специя" - "Милан" - 2:0
"Рома" - "Удинезе" - 3:0
"Кальяри" - "Аталанта" - 0:1
"Сампдория" - "Фиорентина" - 2:1
"Кротоне" - "Сассуоло" - 1:2
"Интер" - "Лацио" - 3:1
"Верона" - "Парма" 2:1

Турнирная таблица: "Интер" (50), "Милан" (49), "Рома" (43), "Ювентус" (42), "Наполи" (40), "Аталанта" (40), "Лацио" (40), "Сассуоло" (34), "Верона" (33), "Сампдория" (30), "Дженоа" (25), "Болонья" (24), "Специя" (24), "Удинезе" (24), "Беневенто" (24), "Фиорентина" (22), "Торино" (17), "Кальяри" (15), "Парма" (13), "Кротоне" (12).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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