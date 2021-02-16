"Наполи" не дал разогнаться "Ювентусу", "Милан" сгорел в Специи, "Интер" вышел на первое место. Все результаты 22-го тура Серии А
Закончился 22-й тур итальянской Серии А. По его итогам в чемпионате появился новый лидер. "Интер" смог дома обыграть "Лацио" со счетом 3:1 и обогнать "Милан", который неожиданно уступил в гостях "Специи" 0:2. "Наполи" не дал "Ювентусу" вплотную приблизиться к вершине. Победа неаполитанцев 1:0 оставила команду Пирло на 4-м месте. "Аталанта", благодаря голевому пасу Миранчука, смогла в концовке дожать "Кальяри" 1:0. А вот "Фиорентина" Кокорина уступила "Сампдории" 1:2, нападающий остался на скамейке запасных "фиалок". Представляем итоги всех матчей 22-го тура Сирии А.
Результаты матчей:
"Болонья" - "Беневенто" - 1:1
"Торино" - "Дженоа" - 0:0
"Наполи" - "Ювентус" - 1:0
"Специя" - "Милан" - 2:0
"Рома" - "Удинезе" - 3:0
"Кальяри" - "Аталанта" - 0:1
"Сампдория" - "Фиорентина" - 2:1
"Кротоне" - "Сассуоло" - 1:2
"Интер" - "Лацио" - 3:1
"Верона" - "Парма" 2:1
Турнирная таблица: "Интер" (50), "Милан" (49), "Рома" (43), "Ювентус" (42), "Наполи" (40), "Аталанта" (40), "Лацио" (40), "Сассуоло" (34), "Верона" (33), "Сампдория" (30), "Дженоа" (25), "Болонья" (24), "Специя" (24), "Удинезе" (24), "Беневенто" (24), "Фиорентина" (22), "Торино" (17), "Кальяри" (15), "Парма" (13), "Кротоне" (12).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17