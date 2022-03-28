"Наполи" не хочет расставаться с Кулибали
Фото: твиттер Кулибали\Автор неизвестен
Руководство "Наполи" не хочет расставаться с сенегальским защитником Калиду Кулибали и готов предложить ему новый контракт, сообщает Calciomercato.
По информации источника, текущий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года и неаполитанцы готовы предложить ему зарплату в размере пяти миллионов евро, чтобы сохранить защитника.
Отмечается, что также "Наполи" готов сделать Кулибали новым капитаном команды после ухода Лоренцо Инсинье, который уже согласовал контракт с клубом из МЛС.
В нынешнем сезоне Кулибали сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
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|26
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|Болонья
|26
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|26
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|Сассуоло
|26
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|Удинезе
|26
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|26
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|Лечче
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