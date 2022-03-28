"Наполи" не хочет расставаться с Кулибали

Фото: твиттер Кулибали\Автор неизвестен

Руководство "Наполи" не хочет расставаться с сенегальским защитником Калиду Кулибали и готов предложить ему новый контракт, сообщает Calciomercato.

По информации источника, текущий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года и неаполитанцы готовы предложить ему зарплату в размере пяти миллионов евро, чтобы сохранить защитника.

Отмечается, что также "Наполи" готов сделать Кулибали новым капитаном команды после ухода Лоренцо Инсинье, который уже согласовал контракт с клубом из МЛС.

В нынешнем сезоне Кулибали сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Также не пропустите: "Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Порту". | http://soccernews.ru