"Наполи" не хочет расставаться с Кулибали

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"Наполи" не хочет расставаться с Кулибали

Фото: твиттер Кулибали\Автор неизвестен

Руководство "Наполи" не хочет расставаться с сенегальским защитником Калиду Кулибали и готов предложить ему новый контракт, сообщает Calciomercato.

По информации источника, текущий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года и неаполитанцы готовы предложить ему зарплату в размере пяти миллионов евро, чтобы сохранить защитника.

Отмечается, что также "Наполи" готов сделать Кулибали новым капитаном команды после ухода Лоренцо Инсинье, который уже согласовал контракт с клубом из МЛС.

В нынешнем сезоне Кулибали сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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