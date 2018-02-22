"Наполи" не хватило победы в два мяча над "РБ Лейпциг" для выхода в следующий круг ЛЕ

Завершились два ответных матча 1/16 финала Лиги Европы. "Наполи" на выезде победил "РБ Лейпциг", но по сумме двух встреч в следующий круг проходят немцы. "Спортинг" сыграл вничью с "Астаной" и также идет дальше.

"РБ Лейпциг" Германия – "Наполи" Италия - 0:2 (0:1) - первый матч - 3:1

Голы: Зелиньски, 32 - 0:1, Инсинье, 86 - 0:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Конате, Бернардо, Забитцер, Лаймер, Кампль, Демме, Брума (Форсберг, 74), Поульсен (Ильзанкер, 90), Вернер (Огюстен, 85).

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Мариу Руй (Хюсай, 68), Маджо, Тонелли, Гамшик (Кальехон, 65), Диавара (Жоржиньо, 82), Зелиньски, Аллан, Инсинье, Мертенс.

"Спортинг" Португалия – "Астана" Казахстан - 3:3 (1:1) - первый матч - 3:1

Голы: Дост, 3 - 1:0, Томасов, 37 - 1:1, Фернандеш, 53 - 2:1, Фернандеш, 63 - 3:1, Твумаси, 80 - 3:2, Шомко, 90 - 3:3

"Спортинг": Патрисиу, Матье, Коэнтрау, Ристовски, Пинту, Пальинья (Леау, 74), Рибейру (Акунья, 46), Фернандеш, Батталья, Руис (Карвалью, 60), Дост.

"Астана": Эрич, Шитов, Аничич, Шомко, Бейсебеков, Томасов, Кляйнхайслер (Станоевич, 60), Маевский, Постников, Деспотович (Щеткин, 66), Твумаси (Муртазаев, 87).

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