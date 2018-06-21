"Наполи" не идет на уступки "Манчестер Сити" по трансферу Жоржиньо

"Наполи" не идет на уступки "Манчестер Сити" по трансферу своего полузащитника Жоржиньо, информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания, клубы все еще не могут согласовать сумму компенсации за 26-летнего хавбека. В частности, неаполитанцы требуют за своего игрока на 23 миллиона евро больше, нежели предлагают "горожане".

В завершившемся сезоне Жоржиньо забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Наполи".

Напомним, в борьбу за Жоржиньо включился "Челси". | soccernews.ru