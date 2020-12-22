"Наполи" не может договориться о новом контракте с Гаттузо

Неаполитанский "Наполи" пока не договорился о продлении контракта с Дженнаро Гаттузо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, стороны не сумели согласовать условия нового контракта, поэтому клуб пока взял паузу. Нынешний контракт специалиста истекает летом 2021 года, поэтому он может покинуть клуб.

42-летний Гаттузо тренирует "Наполи" с 2019 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством стал обладателем Кубка Италии. Ранее он тренировал "Сьон", "Палермо", ОФИ, "Пизу" и "Милан".

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