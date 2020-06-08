"Наполи" не намерен снижать стоимость Кулибали

Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли дал понять, что заинтересованным клубам не стоит ждать скидку в переговорах по трансферу защитника Калиду Кулибали.

"Все говорят, что теперь рынок изменится. Но, на мой взгляд, это обычные оправдания. Не считаю, что кризис, вызванный коронавирусом, может изменить цену на Кулибали или других топ-футболистов", - цитирует функционера Sky Sport Italia.

Ранее неаполитанцы требовали за лидера своей обороны 100 миллионов евро. Transfermarkt сейчас оценивает сенегальца в 56 миллионов.

В текущем сезоне 28-летний Кулибали сыграл за "Наполи" 21 матч, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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