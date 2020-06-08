"Наполи" не намерен снижать стоимость Кулибали
Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли дал понять, что заинтересованным клубам не стоит ждать скидку в переговорах по трансферу защитника Калиду Кулибали.
"Все говорят, что теперь рынок изменится. Но, на мой взгляд, это обычные оправдания. Не считаю, что кризис, вызванный коронавирусом, может изменить цену на Кулибали или других топ-футболистов", - цитирует функционера Sky Sport Italia.
Ранее неаполитанцы требовали за лидера своей обороны 100 миллионов евро. Transfermarkt сейчас оценивает сенегальца в 56 миллионов.
В текущем сезоне 28-летний Кулибали сыграл за "Наполи" 21 матч, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Не пропустите: В "Наполи" отреагировали на слухи об интересе к Азмуну. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Форвард "Спартака" Ларссон поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ
-
Неймар оскорбил молодого возлюбленного своей матери
-
Защитник Хаджикадунич возобновил тренировки в составе "Ростова"
-
Нападающий "Васко да Гама" Магно, вероятно, не перейдет в "Краснодар"
-
В РФС отреагировали на новость, что клубы РПЛ провели контрольные матчи без их разрешения
-
Федун выступает за постепенное снятие ограничений на посещение стадионов
-
"Татар-информ": "Рубин" и "Крылья Советов" втайне провели товарищеский матч
-
1
CIES опубликовал обновленный список самых дорогостоящих футболистов мира
-
Бакайоко хочет продолжить карьеру в "Милане"
-
Хавбек "Локомотива" Баринов не болел коронавирусом
-
Тренер "Энергетика-БГУ" Радьков госпитализирован с коронавирусом
-
2
Зинченко опроверг информацию о том, что он якобы хотел получить российское гражданство
-
4
Месси - лучший игрок с 2009 года по голам, ассистам и еще семи показателям
-
Василий Уткин назвал лучшего игрока в истории российского футбола
-
Жена Погребняка рассказала, что их семья выздоровела от коронавируса
-
Давид Луиз может перейти в "Зенит"
-
Стала известна зарплата Вагнера Лава после возвращения в ЦСКА
-
4
Месси приступил к полноценным тренировкам с "Барселоной"
-
Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" хавбека "Вулверхэмптона"
-
В "Анжи" подтвердили случаи заболевания коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16