"Наполи" не обменял Хамшика на Витселя

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"Наполи" не обменял Хамшика на Витселя

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" пытался приобрести хавбека "Наполи" Марека Хамшика.

"Я хотел выручить 35 миллионов евро, но они предложили 15 миллионов и Акселя Витселя. Но если вы спросите меня об игроках, которые выступают в Китае, то я скажу, что все они уже забыли, как играть в Италии и Европе. Если к понедельнику они не принесут 35 миллионов евро, то сумма увеличится до 40 миллионов" - заявил президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис.

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