"Наполи" не отпустит хавбека Юнеса в "Краснодар"
"Наполи" не будет отпускать хавбека Амина Юнеса в "Краснодар", сообщает журналист Николо Скира.
В прошлом месяце неаполитанцы отказались отдавать футболиста "Сампдории", "Олимпиакосу" и "Аль-Араби".
Ранее сообщалось, что "Краснодар" готов был заплатить 1,5 миллиона евро за полугодичную аренду Юнеса.
Отметим, что футболист не выходил на поле с декабря 2019 года. В этом сезоне он провел шесть матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.
А еще: "Краснодар" в контрольном матче уступил "Малаге"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Парма
|24
|35
|8
|Милан
|24
|35
|9
|Наполи
|24
|33
|10
|Болонья
|24
|33
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|24
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15