"Наполи" не отпустит хавбека Юнеса в "Краснодар"

"Наполи" не будет отпускать хавбека Амина Юнеса в "Краснодар", сообщает журналист Николо Скира.

В прошлом месяце неаполитанцы отказались отдавать футболиста "Сампдории", "Олимпиакосу" и "Аль-Араби".

Ранее сообщалось, что "Краснодар" готов был заплатить 1,5 миллиона евро за полугодичную аренду Юнеса.

Отметим, что футболист не выходил на поле с декабря 2019 года. В этом сезоне он провел шесть матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.

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