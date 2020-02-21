"Наполи" не отпустит хавбека Юнеса в "Краснодар"

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"Наполи" не отпустит хавбека Юнеса в "Краснодар"

"Наполи" не будет отпускать хавбека Амина Юнеса в "Краснодар", сообщает журналист Николо Скира.

В прошлом месяце неаполитанцы отказались отдавать футболиста "Сампдории", "Олимпиакосу" и "Аль-Араби".

Ранее сообщалось, что "Краснодар" готов был заплатить 1,5 миллиона евро за полугодичную аренду Юнеса.

Отметим, что футболист не выходил на поле с декабря 2019 года. В этом сезоне он провел шесть матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.

А еще: "Краснодар" в контрольном матче уступил "Малаге"| http://soccernews.ru
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