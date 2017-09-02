"Наполи" не продал Инсинье в "Барселону" за 100 миллионов

"Барселона" могла приобрести хавбека "Наполи" Лоренцо Инсинье в последний день трансферного окна.

Как сообщает источник, за 26-летнего полузащитника каталонцы предложили 100 миллионов евро, но получили категорический отказ.

Ранее о невозможности такого трансфера заявил президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. По его словам, "Инсинье перейдет в "Барселону" только через его труп".

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