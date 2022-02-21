"Наполи" не смог обыграть аутсайдера Серии А
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 26-го тура чемпионата Италии "Кальяри" и "Наполи" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 58-й минуте счет открыл Гастон Перейро, но в концовке равновесие восстановил Виктор Осимхен.
"Наполи", набрав 54 очка, остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с 22 очками по-прежнему находится в зоне вылета на 18-й позиции.
"Кальяри" – "Наполи" - 1:1 (0:0)
Голы: Перейро, 58 - 1:0, Осимхен, 87 - 1:1.
"Кальяри": Краньо, Белланова, Гольданига, Альтаре, Ловато, Далберт, Дзаппа, Базелли, Дейола, Грасси (Марин, 75), Паволетти, Перейро, Жоао Педро.
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо (Малькюи, 27), Кулибали, Жезус (Фабиан Руис, 67), Ррахмани, Мариу Руй, Дзаноли, Демме (Унас, 67), Зелиньски, Элмаз, Мертенс, Петанья (Осимхен, 67).
Не пропустите: Мората рассказал о сорвавшемся переходе в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Провал "Интера", неудачи "Ювентуса", "Милана" и "Наполи": результаты 26-го тура Серии А
-
Мостовой ярко отреагировал на смену эмблемы "Спартака"
-
Сборная Украины теряет лучшего бомбардира УПЛ перед стыками отбора ЧМ-2022
-
Агент Гбамена назвал условия перехода игрока из "Эвертона" в ЦСКА
-
Томас Мюллер заразился коронавирусом
Лента новостей
-
Феерии "Реала", "Барселоны" и "Атлетико", успех "Бетиса": результаты 25-го тура Ла Лиги
-
Провал "Интера", неудачи "Ювентуса", "Милана" и "Наполи": результаты 26-го тура Серии А
-
Арнаутович принес победу "Болонье" над "Специей"
-
"Сельта" упустила победу над худшей командой Ла Лиги
-
Мостовой ярко отреагировал на смену эмблемы "Спартака"
-
"Черноморец" усилился экс-игроком киевского "Динамо"
-
Обамеянг рассказал о разговоре с Дембеле после перехода в "Барселону"
-
Моуринью попросил "Рому" купить защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная Украины теряет лучшего бомбардира УПЛ перед стыками отбора ЧМ-2022
-
Агент Гбамена назвал условия перехода игрока из "Эвертона" в ЦСКА
-
Неймар ярко высказался о предстоящем ответном матче с "Реалом"
-
"Наполи" не смог обыграть аутсайдера Серии А
-
Новичок "Спартака" Мартинс рассказал, почему решил выступать за сборную Люксембурга
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" вступили в борьбу за одного из лидеров "Ромы"
-
Эриксен сделал две голевые передачи в матче за "Брентфорд"
-
Томас Мюллер заразился коронавирусом
-
"Аякс" выплатит огромную футболисту, который стал инвалидом
-
Мбаппе не перейдет в "Ливерпуль"
-
"Зенит" усилился белорусским защитником
-
ЦСКА объявил о переходе полузащитника "Эвертона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17