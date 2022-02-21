"Наполи" не смог обыграть аутсайдера Серии А

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Кальяри" и "Наполи" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 58-й минуте счет открыл Гастон Перейро, но в концовке равновесие восстановил Виктор Осимхен.

"Наполи", набрав 54 очка, остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" с 22 очками по-прежнему находится в зоне вылета на 18-й позиции.

"Кальяри" – "Наполи" - 1:1 (0:0)

Голы: Перейро, 58 - 1:0, Осимхен, 87 - 1:1.

"Кальяри": Краньо, Белланова, Гольданига, Альтаре, Ловато, Далберт, Дзаппа, Базелли, Дейола, Грасси (Марин, 75), Паволетти, Перейро, Жоао Педро.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо (Малькюи, 27), Кулибали, Жезус (Фабиан Руис, 67), Ррахмани, Мариу Руй, Дзаноли, Демме (Унас, 67), Зелиньски, Элмаз, Мертенс, Петанья (Осимхен, 67).

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