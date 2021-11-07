"Наполи" не смог победить "Верону" в чемпионате Италии
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 12-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле сыграл вничью с "Вероной" со счетом 1:1.
Счет на 13-й минуте открыл Джованни Симеоне, но вскоре равновесие восстановил Джованни Ди Лоренцо.
"Наполи", набрав 32 очка, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 16 очками осталась на 10-й позиции.
"Наполи" – "Верона" - 1:1 (1:1)
Голы: Симеоне, 13 - 0:1, Ди Лоренцо, 18 - 1:1
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 62), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Мертенс, 86), Петанья, Инсинье (Унас, 86), Политано (Лосано, 62), Осимхен.
"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер (Маньяни, 84), Давидович, Казале, Велозу, Тамез, Барак (Бесса, 75), Капрари (Калинич, 84), Симеоне (Лазанья, 75).
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|Команда
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|О
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17