"Наполи" не смог победить "Верону" в чемпионате Италии

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 12-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле сыграл вничью с "Вероной" со счетом 1:1.

Счет на 13-й минуте открыл Джованни Симеоне, но вскоре равновесие восстановил Джованни Ди Лоренцо.

"Наполи", набрав 32 очка, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 16 очками осталась на 10-й позиции.

"Наполи" – "Верона" - 1:1 (1:1)

Голы: Симеоне, 13 - 0:1, Ди Лоренцо, 18 - 1:1

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 62), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Мертенс, 86), Петанья, Инсинье (Унас, 86), Политано (Лосано, 62), Осимхен.

"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер (Маньяни, 84), Давидович, Казале, Велозу, Тамез, Барак (Бесса, 75), Капрари (Калинич, 84), Симеоне (Лазанья, 75).

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