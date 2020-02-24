"Наполи" не сможет рассчитывать на двух игроков в матче с "Барселоной"
Игроки "Наполи" защитник Калиду Кулибади и нападающий Фернандо Льоренте не сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной", сообщает AFP.
По сведениям издания, Кулибали не успел восстановиться после травмы бедра, которую он получил несколько недель назад. Что касается Льоренте, то форвард заболел гриппом.
Матч "Наполи" - "Барселона" состоится завтра, 25 февраля. Встреча начнется в 23:00 мск.
В нынешнем сезоне 34-летний Кулибали провел за "Наполи" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. На счету 28-летнего Кулибали 21 поединок.
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