"Наполи" не собирается подписывать Бензема и Ди Марию

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис поговорил о возможных трансферах клуба.

"Ди Мария и Бензема? Большая ложь. Я знаю, что редактор газеты, писавшей об этом, очень опытен, и желаю ему всего хорошего, но зачем нам подписывать этих двух стариков? При всем моем уважении. Мне не нужно стараться угодить фанатам, болельщики играют в футбол в баре, и я уважаю их. Но позвольте нам спокойно работать.

Кавани? Он зарабатывает 20 миллионов евро за 2 месяца. Он замечательный футболист, но я не думаю, что Эдинсон согласится вдвое урезать свою зарплату. Фалькао? Ложь! Он перестал забивать, так что это лживые новости" - приводит слова президента Football Italia.

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