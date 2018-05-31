"Наполи" не сумел купить Кьезу за 50 миллионов евро

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"Наполи" не сумел купить Кьезу за 50 миллионов евро

"Наполи" проявляет интерес к полузащитнику "Фиорентины" Федерико Кьезе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанский клуб предлагал за футболиста 50 миллионов евро, а также хавбека Марко Рога и еще один игрока на выбор. Впрочем, флорентийцев не устроил этот вариант.

В завершившемся сезоне 20-летний Кьеза провел за "Фиорентину" 38 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

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