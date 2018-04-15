"Наполи" не сумел переиграть "Милан"

"Милан" сегодня намеревался убить интригу в Серии А, обыграв "Наполи" в одном из центральных матчей 32 тура. Неаполитанцы долгое время шли на первой позиции, однако затем у них наступил спад, в результате чего на первую позицию вышел "Ювентус" и даже ушел в отрыв. Очная встреча уже на следующей неделе, поэтому "Наполи" было необходимо набрать три очка в поединке с "Миланом" чтобы потом постараться победить в Турине и вернуться в чемпионскую гонку.

Игра началась в спокойном темпе, обе команды старались атаковать, но на первых минутах ничего опасного у ворот соперника придумать не могли. Затем неплохой момент упустил Калинич, Сусо из-под Хюсая навесил в штрафную, а Никола мог расстреливать Рейну с близкого расстояния, но в створ так и не попал.

"Наполи" постоянно применял прессинг на чужой половине поля, из-за чего у "Милана" некоторое время наблюдались проблемы с переходом из обороны в атаку, наскоки хозяев прекратились, уже неаполитанцы ответили своим моментом. Инсьнье пасом пяткой отправил в прорыв Мертенса, тот бил в угол ворот, однако Доннарумма не дремал и отбил мяч. Через минуту уже Хамшик из убойной позиции отправил мяч на трибуны.

"Наполи" продолжил искать счастье в атаке, гости фактически закрыли "Милан" на его половине поля, но взломать оборону соперника не получалось. Хозяева же играли на контратаках, даже забили гол в концовке тайма, но он был отменен из-за офсайда у Мусаккьо, который добивал мяч в ворота после того, как Рейна отбил удар от Чалханоглу.

Второй тайм начался с атак "Наполи", Инсиньо разрезным пасом нашёл Хамшика, тот пробивал с острого угла, но забить с такой позиции было проблематично. Постепенно скорость игры стала падать, наскоки неаполитанцев стали слишком предсказуемыми, медленными, моментов стало все меньше. Не изменили ситуации и замены, Милик и Зелински игру не усилили, как и игроки "Милана Локателли и Силва. Игра плавно шла к завершению, единственный шанс вырвать победу упустил Милик, который в упор расстреливал Доннарумму, однако вратарь "Милана" спас свою команду.

"Милан" – "Наполи" 0:0

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Сапата, Родригес, Кесси, Билья, Бонавентура (Локателли, 80), Сусо, Чалханоглу, Калинич (Силва, 70).

"Наполи": Рейна, Маджо, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Хамшик (Зелински, 66), Аллан (Рог, 88), Жоржиньо, Кальехон, Инсинье, Мертенс (Милик, 66).

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru