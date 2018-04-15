"Наполи" не сумел переиграть "Милан"
"Милан" сегодня намеревался убить интригу в Серии А, обыграв "Наполи" в одном из центральных матчей 32 тура. Неаполитанцы долгое время шли на первой позиции, однако затем у них наступил спад, в результате чего на первую позицию вышел "Ювентус" и даже ушел в отрыв. Очная встреча уже на следующей неделе, поэтому "Наполи" было необходимо набрать три очка в поединке с "Миланом" чтобы потом постараться победить в Турине и вернуться в чемпионскую гонку.
Игра началась в спокойном темпе, обе команды старались атаковать, но на первых минутах ничего опасного у ворот соперника придумать не могли. Затем неплохой момент упустил Калинич, Сусо из-под Хюсая навесил в штрафную, а Никола мог расстреливать Рейну с близкого расстояния, но в створ так и не попал.
"Наполи" постоянно применял прессинг на чужой половине поля, из-за чего у "Милана" некоторое время наблюдались проблемы с переходом из обороны в атаку, наскоки хозяев прекратились, уже неаполитанцы ответили своим моментом. Инсьнье пасом пяткой отправил в прорыв Мертенса, тот бил в угол ворот, однако Доннарумма не дремал и отбил мяч. Через минуту уже Хамшик из убойной позиции отправил мяч на трибуны.
"Наполи" продолжил искать счастье в атаке, гости фактически закрыли "Милан" на его половине поля, но взломать оборону соперника не получалось. Хозяева же играли на контратаках, даже забили гол в концовке тайма, но он был отменен из-за офсайда у Мусаккьо, который добивал мяч в ворота после того, как Рейна отбил удар от Чалханоглу.
Второй тайм начался с атак "Наполи", Инсиньо разрезным пасом нашёл Хамшика, тот пробивал с острого угла, но забить с такой позиции было проблематично. Постепенно скорость игры стала падать, наскоки неаполитанцев стали слишком предсказуемыми, медленными, моментов стало все меньше. Не изменили ситуации и замены, Милик и Зелински игру не усилили, как и игроки "Милана Локателли и Силва. Игра плавно шла к завершению, единственный шанс вырвать победу упустил Милик, который в упор расстреливал Доннарумму, однако вратарь "Милана" спас свою команду.
"Милан" – "Наполи" 0:0
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Сапата, Родригес, Кесси, Билья, Бонавентура (Локателли, 80), Сусо, Чалханоглу, Калинич (Силва, 70).
"Наполи": Рейна, Маджо, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Хамшик (Зелински, 66), Аллан (Рог, 88), Жоржиньо, Кальехон, Инсинье, Мертенс (Милик, 66).
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|78
|3
|Лацио
|31
|60
|4
|Рома
|31
|60
|5
|Интер Милан
|32
|60
|6
|Милан
|32
|53
|7
|Фиорентина
|32
|51
|8
|Аталанта
|32
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Торино
|32
|46
|11
|Болонья
|32
|38
|12
|Дженоа
|32
|38
|13
|Удинезе
|32
|33
|14
|Кальяри
|32
|32
|15
|Сассуоло
|32
|31
|16
|Кьево
|32
|30
|17
|СПАЛ
|32
|28
|18
|Кротоне
|32
|27
|19
|Хеллас Верона
|32
|25
|20
|Беневенто
|32
|14