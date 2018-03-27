"Наполи" не удается продлить контракт с Сарри



Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри до сих пор не согласовал клубом новый контракт, сообщает Premium Sport.

По сведениям издания, наставник хочет получать 4 миллиона евро в год, а клуб не готов платить ему более 2,5 миллионов. При этом "Наполи" еще хочет убрать опцию выкупа контракта за 8 миллионов евро. Не исключено, что Сарри покинет клуб по окончании сезона.

Интерес к 59-летнему Сарри проявляют ПСЖ и "Челси".

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