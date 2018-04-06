"Наполи" не удалось договориться о продлении контракта с Сарри

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"Наполи" не удалось договориться о продлении контракта с Сарри
"Наполи" не договорился с главным тренером Маурицио Сарри о продлении контракта, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям издания, наставник неаполитанского клуба не нашел понимания у руководства клуба по вопросам усиления состава в летнее трансферное окно. Президент клуба не хочет тратить много денег в летнее трансферное окно. Также Сарри разочарован тем, что вратарь команды Пепе Рейна летом уйдет в "Милан".

Таким образом тренер может покинуть "Наполи" летом.

Ранее сообщалось, что интерес к Сарри проявляют "Челси" и ПСЖ. Сумма отступных в его контракте сообщает восемь миллионов евро.

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