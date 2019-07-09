"Наполи" не устраивают условия выдвинутые Икарди

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"Наполи" не устраивают условия выдвинутые Икарди

"Наполи" продолжает вести переговоры с форвардом "Интера" Мауро Икарди.

По сведениям Calciomercato, аргентинец потребовал у неаполитанцев зарплату в размере 8 миллионов евро. Отмечается, что "Наполи" не сможет удовлетворить аппетиты игрока, так как при такой зарплате он станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

Ранее сообщалось, что "Наполи" оценил Икарди в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Икарди забил 17 голов в 37 играх.

Читайте также: "Интер" хочет продать Икарди в "Атлетико", а не "Наполи" или "Ювентус". | http://soccernews.ru
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