"Наполи" не устраивают условия выдвинутые Икарди

"Наполи" продолжает вести переговоры с форвардом "Интера" Мауро Икарди.

По сведениям Calciomercato, аргентинец потребовал у неаполитанцев зарплату в размере 8 миллионов евро. Отмечается, что "Наполи" не сможет удовлетворить аппетиты игрока, так как при такой зарплате он станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

Ранее сообщалось, что "Наполи" оценил Икарди в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Икарди забил 17 голов в 37 играх.

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