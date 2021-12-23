"Наполи" неожиданно проиграл аутсайдеру Серии А

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"Наполи" неожиданно проиграл аутсайдеру Серии А

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле проиграл "Специи" со счетом 0:1.

На 37-й минуте гол в свои ворота забил Жуан Жезус.

"Специя", набрав 16 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 39 очками остался на третьей позиции.

"Наполи" – "Специя" - 0:1 (0:1)
Гол: Жезус, 37 (автогол) - 0:1

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 86), Лоботка (Элмаз, 78), Зелиньски (Унас, 70), Замбо-Ангисса, Мертенс (Петанья, 46), Политано (Демме, 86), Лосано.

"Специя": Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца, Маджоре, Агудело (Колли, 90), Джаси, Манай.

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