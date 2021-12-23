"Наполи" неожиданно проиграл аутсайдеру Серии А
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле проиграл "Специи" со счетом 0:1.
На 37-й минуте гол в свои ворота забил Жуан Жезус.
"Специя", набрав 16 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 39 очками остался на третьей позиции.
"Наполи" – "Специя" - 0:1 (0:1)
Гол: Жезус, 37 (автогол) - 0:1
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 86), Лоботка (Элмаз, 78), Зелиньски (Унас, 70), Замбо-Ангисса, Мертенс (Петанья, 46), Политано (Демме, 86), Лосано.
"Специя": Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца, Маджоре, Агудело (Колли, 90), Джаси, Манай.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17