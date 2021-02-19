"Наполи" неожиданно проиграл испанскому клубу в Лиге Европы
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Гранада" на своем поле обыграла "Наполи" со счетом 2:0.
Победу испанскому клубу принесли голы Янхеля Эрреры и Кенеди.
"Гранада" Испания – "Наполи" Италия - 2:0 (2:0)
Голы: Эррера, 19 - 1:0, Кенеди, 21 - 2:0
"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Вальехо (Херман Санчес, 23), Фулькье, Нева, Кенеди (Соро, 70), Гоналон, Эррера, Монторо, Мачис (Пуэртас, 70), Молина.
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Мариу Руй, Элмаз, Лоботка (Бакайоко, 64), Инсинье, Фабиан Руис, Политано (Зелиньски, 46), Осимхен.
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