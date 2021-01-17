"Наполи" неприлично разгромил "Фиорентину"

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"Наполи" неприлично разгромил "Фиорентину"Завершилась встреча 18 тура итальянской Серии А между "Наполи" и "Фиорентиной". Хозяева не оставили "фиалкам" шансов, еще до перерыва забив 4 безответных мяча. Финальный свисток зафиксировал победу "Наполи" со счетом 6:0.

Команда Гаттузо поднялась на 3 строчку турнирной таблицы, набрав 34 очка в 17 матчах. "Фиорентина" занимает 14 место. В ее активе 18 очков в 18 играх.

"Наполи" - "Фиорентина" 6:0 (4:0)

Голы: Инсинье, 5 - 1:0, Демме, 36 - 2:0, Лосано, 38 - 3:0, Зелиньски, 45 - 4:0, Инсинье, 36 (пенальти) - 5:0, Политано, 89 - 6:0

"Наполи": Оспина, Хюсай, Мариу Руй, Кулибали, Манолас (Ррахмани, 79), Бакайоко, Демме, Инсинье (Чиоффи, 79), Зелиньски (Элмаз, 73), Лосано (Политано, 62), Петанья (Мертенс, 73).

"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Миленкович (Мартинес, 85), Пеццелья, Венути, Рибери (Куаме, 46), Кастровилли (Бонавентура, 73), Кальехон (Пульгар, 74), Амрабат (Валеро, 85), Игор Жулио, Влахович.

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