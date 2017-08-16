"Наполи" - "Ницца" - 2:0 (обзор)

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"Наполи" - "Ницца" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор первого матча Лиги Чемпионов за выход в групповую стадию турнира между итальянским "Наполи" и французской "Ниццой".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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