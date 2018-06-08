"Наполи" нужен один из лидеров "Интера"

"Наполи" проявляет интерес к словенскому вратарю "Интера" Самиру Хандановичу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно и может заплатить за него 25 миллионов евро. В составе "Наполи" словенец может заменить Пепе Рейну, который перейдет в "Милан".

В минувшем сезоне 33-летний Ханданович провел за "Интер" 39 матчей и пропустил 31 гол.

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