"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии

"Наполи" стал обладателем Кубка Италии, обыграв в финале "Ювентус".

Основное время завершилось нулевой ничьей, однако в серии пенальти сильнее оказались неаполитанцы.

Отметим, что это шестая победа "Наполи" в этом турнире.

"Наполи" - "Ювентус" 0:0, по пенальти - 4:2

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Мариу Руй (Хюсай, 81), Кулибали, Фабиан Руис (Аллан, 80), Демме, Инсинье, Зелиньски (Элмаз, 88), Кальехон (Политано, 66), Мертенс (Милик, 67).

"Ювентус": Буффон, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Пьянич (Бернардески, 74), Куадрадо (Рэмзи, 85), Дуглас Коста (Данило, 66), Матюиди, Бентанкур, Роналду, Дибала.

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