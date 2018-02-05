"Наполи" обновил 11-летний рекорд Серии А

"Наполи" в матче 23-го тура чемпионата Италии обыграл "Беневенто" (2:0), набрав 60 очков в первенстве.

В данный момент именно неаполитанцы лидируют в турнирной таблице Серии А.

Таким образом, "Наполи" стал первым за 11 лет клубом, который смог набрать не менее 60 очков в 23-х турах. В сезоне-2006/07 "Милан" заработал 63 очка, но финишировал в итоге лишь четвертым. | http://soccernews.ru