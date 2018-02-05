"Наполи" обновил 11-летний рекорд Серии А

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"Наполи" обновил 11-летний рекорд Серии А"Наполи" в матче 23-го тура чемпионата Италии обыграл "Беневенто" (2:0), набрав 60 очков в первенстве.

В данный момент именно неаполитанцы лидируют в турнирной таблице Серии А.

Таким образом, "Наполи" стал первым за 11 лет клубом, который смог набрать не менее 60 очков в 23-х турах. В сезоне-2006/07 "Милан" заработал 63 очка, но финишировал в итоге лишь четвертым. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 23 60
2 Ювентус 23 59
3 Лацио 23 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 23 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 23 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
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