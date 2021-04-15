"Наполи" обсудил с де Паулем возможный трансфер
Фото: Твиттер @rodridepaul
Хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
Вице-президент "черно-белых" Стефано Кампоччья сообщил в интервью Radio Marte: "Президент "Наполи" де Лаурентис понимает, насколько де Пауль крутой игрок. Предварительные переговоры по аргентинцу уже состоялись, но пока говорить о чем-то конкретном рано".
Действующий контракт футболиста с "Удинезе" рассчитан до 30 июня 2024 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38,00 млн €.
В текущем сезоне Серии А 26-летний полузащитник выходил на поле в 29 матчах. В его активе 6 забитых мячей и столько же результативных передач.
Читать также: "Наполи" планирует купить полузащитника "Вероны" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
УЕФА запретила арбитру Сергею Лапочкину заниматься футбольной деятельностью 90 дней
-
Треть клубов Серии А требуют отставки президента Лиги
-
"Челси" нацелился на защитника "Севильи" Кунде и готов включить в сделку одну из своих звезд
-
"Спартак" посмеялся над Шалимовым, который перепутал возраст Умярова
-
Гвардиола повторил достижение Моуринью, Анчелотти и ван Гала
Лента новостей
-
"Наполи" обсудил с де Паулем возможный трансфер
-
1
Пике не будет наказан за слова о "Реале" и судьях
-
Холанд рассчитывает получать в новой команде 35 млн евро в год
-
"Интер" хочет подписать Тальяфико. Игрок отреагировал
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в защитнике сборной Дании
-
УЕФА запретила арбитру Сергею Лапочкину заниматься футбольной деятельностью 90 дней
-
Неймар после завершения карьеры планирует стать профессиональным игроком в покер
-
Amazon снимет сериал про Погба
-
Гвардиола: "В "Барселоне" мои игроки были чертовыми "убийцами"
-
Торрейра: " Прямо сейчас хочу перейти в "Бока Хуниорс"
-
Треть клубов Серии А требуют отставки президента Лиги
-
Локателли прокомментировал интерес к себе со стороны топ-клубов
-
Голлини хочет уйти из "Аталанты"
-
"Милан" хочет предложить Томори долгосрочный контракт
-
"Челси" нацелился на защитника "Севильи" Кунде и готов включить в сделку одну из своих звезд
-
Гвардиола удивлен,что Беллингему всего 17 лет
-
Рафаэль ван дер Ваарт сравнил Вернера со слепой лошадью
-
"Спартак" посмеялся над Шалимовым, который перепутал возраст Умярова
-
"Реал" не торопится продлевать контракт с Вараном
-
"Фиорентина" не думает, что Кокорин сможет выйти на поле раньше конца апреля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17