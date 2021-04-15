"Наполи" обсудил с де Паулем возможный трансфер

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Хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Вице-президент "черно-белых" Стефано Кампоччья сообщил в интервью Radio Marte: "Президент "Наполи" де Лаурентис понимает, насколько де Пауль крутой игрок. Предварительные переговоры по аргентинцу уже состоялись, но пока говорить о чем-то конкретном рано".

Действующий контракт футболиста с "Удинезе" рассчитан до 30 июня 2024 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38,00 млн €.

В текущем сезоне Серии А 26-летний полузащитник выходил на поле в 29 матчах. В его активе 6 забитых мячей и столько же результативных передач.