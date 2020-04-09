"Наполи" объявил о начале благотворительной акции

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"Наполи" объявил о начале благотворительной акции

"Наполи" намерен выделить нуждающимся 32 тонны еды в рамках благотворительной программы борьбы с коронавирусом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, около тысячи семей региона получат продукты. 

Ранее деньги на борьбу с пандемией выделили "Ювентус", "Интер", "Милан" и ряд других итальянских клубов.

По последним данным, в мире более 1,5 миллионов заражены Covid-19. Скончалось почти 90 тысяч человек.

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