"Наполи" объявил о переходе хавбека сборной Северной Македонии

Северомакедонский полузащитник Элиф Элмас перешел из "Фенербахче" в "Наполи", сообщает владелец итальянского клуба Аурелио де Лаурентис в своем Twitter.

Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Футболист подписал с неаполитанцами пятилетний контракт.

19-летний Элмас выступал за "Фенербахче" с 2017 года. Всего за турецкий клуб он провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. За сборную Северной Македонии сыграл 12 матчей и забил два гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Наполи" отдал в аренду "Кальяри" хавбека сборной Хорватии. | http://soccernews.ru