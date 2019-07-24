"Наполи" объявил о переходе хавбека сборной Северной Македонии

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"Наполи" объявил о переходе хавбека сборной Северной Македонии

Северомакедонский полузащитник Элиф Элмас перешел из "Фенербахче" в "Наполи", сообщает владелец итальянского клуба Аурелио де Лаурентис в своем Twitter.

Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Футболист подписал с неаполитанцами пятилетний контракт.

19-летний Элмас выступал за "Фенербахче" с 2017 года. Всего за турецкий клуб он провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. За сборную Северной Македонии сыграл 12 матчей и забил два гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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