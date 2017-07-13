"Наполи" объявил о переходе Руя

Португальский защитник "Ромы" Мариу Руй перешел в "Наполи", сообщает официальный сайт клуба.

Неаполитанский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года за 3,75 миллиона евро. Через год "Наполи" будет обязан выкупить трансфер португальца за 5,5 миллионов евро.

26-летний Руй выступал за "Рому" с 2016 года, провел за клуб 9 матчей. Ранее играл за "Бенфику", "Фатиму", "Парму", "Губбио", "Специю" и "Эмполи". Сыграл 3 матча за молодежную сборную Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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