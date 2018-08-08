"Наполи" объявил о переходе защитника "Лилля"

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"Наполи" объявил о переходе защитника "Лилля"

Защитник "Лилля" Кевин Малькуи перешёл в "Наполи", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. 27-летний француз заключил с неаполитанцами контракт до 2022 года.

Малькуи выступал за "Лилль" с 2017 года, сыграл 25 матчей и сделал 5 ассистов.

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