"Наполи" объявил о продлении контракта с Алланом



Бразильский полузащитник Аллан подписал новый контракт с "Наполи", сообщает официальный твиттер клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.

27-летний Аллан выступает за "Наполи" с 2015 года, провел за клуб 118 матчей и забил 9 голов. Ранее играл за "Васко да Гаму" и "Удинезе". Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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