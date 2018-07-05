"Наполи" объявил о трансферах сразу двух вратарей

"Наполи" пополнился сразу двумя вратарями "Удинезе" Алексом Меретом и Орестисом Карнезисом, сообщает официальный сайт клуба.

Мерет обошелся "Наполи" в 22 миллиона евро и подписал с клубом контракт до лета 2023 года. Сумма трансфера и условия личного контракта Карнезиса не разглашаются.

21-летний Мерет в последние 2 сезона выступал на правах аренды за СПАЛ и провел 45 матчей. Сыграл 1 матч за молодежную сборную Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

32-летний Карнезис выступал за "Удинезе" с 2013 года, провел за клуб 110 матчей. Ранее играл за "Гранаду", "Уотфорд", ОФИ и "Панатинаикос". За сборную Греции сыграл 49 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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