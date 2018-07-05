"Наполи" объявил о трансферах сразу двух вратарей

Теги наполиудинезеалекс мереторестис карнезис

"Наполи" объявил о трансферах сразу двух вратарей

"Наполи" пополнился сразу двумя вратарями "Удинезе" Алексом Меретом и Орестисом Карнезисом, сообщает официальный сайт клуба.

Мерет обошелся "Наполи" в 22 миллиона евро и подписал с клубом контракт до лета 2023 года. Сумма трансфера и условия личного контракта Карнезиса не разглашаются. 

21-летний Мерет в последние 2 сезона выступал на правах аренды за СПАЛ и провел 45 матчей. Сыграл 1 матч за молодежную сборную Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

32-летний Карнезис выступал за "Удинезе" с 2013 года, провел за клуб 110 матчей. Ранее играл за "Гранаду", "Уотфорд", ОФИ и "Панатинаикос". За сборную Греции сыграл 49 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

Не пропустите: Анчелотти сделал громкое заявление о целях "Наполи" в следующем сезоне. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов