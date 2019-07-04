"Наполи" объявил о трансфере Оспины

Голкипер Давид Оспина стал полноценным игроком "Наполи".

Как сообщает сайт клуба, неаполитанцы выкупили права на 30-летнего колумбийца у "Арсенала" за четыре миллиона евро.

Минувший сезон Оспина провел в "Наполи" на правах аренды. Он сыграл 24 матча и пропустил 25 голов.

За "Арсенал" Оспина играл с 2014 года. До этого голкипер также выступал за "Ниццу" и "Атлетико Насьональ".

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