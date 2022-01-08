"Наполи" объявил об аренде защитника "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Туанзебе
"Наполи" арендовал защитника "Манчестер Юнайтед" Акселя Туанзебе.
Как сообщает сайт неаполитанцев, арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Ранее сообщалось, что "Наполи" заплатит за аренду 600 тысяч евро. Сумма может вырасти до 1 миллиона, если клуб выйдет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
Первую половину сезона Туанзебе провел в "Астон Вилле". Он принял участие в 11 играх.
Читайте также: Защитник ЦСКА Дивеев заинтересовал итальянский топ-клуб. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Официально: Инсинье летом перейдет в "Торонто"
-
"Реал Сосьедад" минимально переиграл "Сельту"
-
Возвращение Погба после травмы затягивается
-
Лапорта уверен, что Холанд перейдет в "Барселону"
-
"РБ Лейпциг" Тедеско разгромил "Майнц", "Байер" вырвал ничью в матче с "Унион Берлин"
-
"Наполи" объявил об аренде защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Рома" арендовала хавбека "Арсенала"
-
Влахович - главная цель "Атлетико" на лето
-
"Барселона" может вернуть своего воспитанника на замену Дембеле
-
"Леванте" обыграл "Мальорку" в матче Ла Лиги
-
Шевченко поделился трансферными планами "Дженоа"
-
"Ростов" и "Рубин" поборются за игрока молодежной сборной Швеции
-
"Барселона" подписала 17-летнего таланта из "Айнтрахта"
-
ЦСКА нацелился на хавбека "Севильи"
-
В "Наполи" отреагировали на слухи об интересе к Дивееву
-
Мората расстроен из-за сорвавшегося перехода в "Барселону"
-
Два клуба РПЛ поспорят за форварда "Локомотива" Лисаковича
-
Назван лучший игрок Серии А в декабре
-
Игрок "Краснодара" хочет перейти в "Галатасарай"
-
Месси пропустит матч с "Лионом": названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17