"Наполи" объявил об аренде защитника "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Туанзебе

"Наполи" арендовал защитника "Манчестер Юнайтед" Акселя Туанзебе.

Как сообщает сайт неаполитанцев, арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что "Наполи" заплатит за аренду 600 тысяч евро. Сумма может вырасти до 1 миллиона, если клуб выйдет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Первую половину сезона Туанзебе провел в "Астон Вилле". Он принял участие в 11 играх.

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