"Наполи" объявил об уходе главного рекордсмена клуба
Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Хамшик перешел в "Далянь Ифан". Об этом сообщил юрист неаполитанского клуба Маттиа Грассани в эфире Radio Kiss Kiss.
"Хамшик стал игроком "Далянь Ифан", - сказал Грассани.
Сумма трансфера составила 18 миллионов евро и она может вырасти еще на два миллиона за счет бонусов. Зарплата хавбека в китайском клубе составит девять миллионов евро в год.
31-летний Хамшик выступал за "Наполи" с 2007 года, провел за клуб 520 матчей, забил 121 мяч и отдал 111 голевых передач. Хамшик является рекордсменом "Наполи" по числу проведенных матчей и голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|63
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
|38
|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|23
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|23
|16
|20
|Кьево
|23
|9