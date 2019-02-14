"Наполи" объявил об уходе главного рекордсмена клуба

Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Хамшик перешел в "Далянь Ифан". Об этом сообщил юрист неаполитанского клуба Маттиа Грассани в эфире Radio Kiss Kiss.

"Хамшик стал игроком "Далянь Ифан", - сказал Грассани.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро и она может вырасти еще на два миллиона за счет бонусов. Зарплата хавбека в китайском клубе составит девять миллионов евро в год.

31-летний Хамшик выступал за "Наполи" с 2007 года, провел за клуб 520 матчей, забил 121 мяч и отдал 111 голевых передач. Хамшик является рекордсменом "Наполи" по числу проведенных матчей и голов.

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