"Наполи" обыграл "Брешию" и поднялся в зону еврокубков

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"Наполи" обыграл "Брешию" и поднялся в зону еврокубков

В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Наполи" добыл выездную победу над "Брешией".

Благодаря победе неаполитанцы поднялись на шестое место.

"Брешия" - "Наполи" 1:2

Голы: Чансельор, 26 - 1:0, Инсинье (пен), 49 - 1:1, Фабиан Руис, 54 - 1:2

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Чансельор, Мартелла, Матею, Дессена (Ндой, 85), Змргал, Бьярнасон (Скрабб, 65), Бизоли, Тонали, Балотелли.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Максимович, Манолас, Фабиан Руис, Элмаз (Зелиньски, 76), Инсинье, Демме (Аллан, 86), Политано, Мертенс (Милик, 67).  

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