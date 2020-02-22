"Наполи" обыграл "Брешию" и поднялся в зону еврокубков
В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Наполи" добыл выездную победу над "Брешией".
Благодаря победе неаполитанцы поднялись на шестое место.
"Брешия" - "Наполи" 1:2
Голы: Чансельор, 26 - 1:0, Инсинье (пен), 49 - 1:1, Фабиан Руис, 54 - 1:2
"Брешия": Йоронен, Сабелли, Чансельор, Мартелла, Матею, Дессена (Ндой, 85), Змргал, Бьярнасон (Скрабб, 65), Бизоли, Тонали, Балотелли.
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Максимович, Манолас, Фабиан Руис, Элмаз (Зелиньски, 76), Инсинье, Демме (Аллан, 86), Политано, Мертенс (Милик, 67).
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|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
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|Наполи
|25
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|7
|Хеллас Верона
|24
|35
|8
|Парма
|24
|35
|9
|Милан
|24
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|10
|Болонья
|24
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|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
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|13
|Фиорентина
|24
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|14
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|24
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|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
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