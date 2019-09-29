"Наполи" обыграл "Брешию" в матче Серии А (видео голов)

"Наполи" обыграл "Брешию" в домашнем матче 6-го тура Серии А.

У хозяев голами отметились Дрис Мертенс и Костас Манолас, у гостей отличился Марио Балотелли.

"Наполи" - "Брешия" - 2:1 (2:0)

Голы: Мертенс, 13 - 1:0, Манолас, 45 - 2:0, Балотелли, 67 0 2:1.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович (Хюсай, 76), Манолас (Луперто, 65), Гулям, Аллан, Зелиньски, Фабиан Руис, Кальехон, Льоренте (Элмаз, 73), Мертенс.

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Чансельор, Мартелла (Матею, 68), Чистана, Шпалек (Матри, 85), Дессена (Ромуло, 72), Бизоли, Тонали, Балотелли, Доннарумма.

"Наполи" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 12 баллов. У "Брешии" 6 очков и 14 позиция.

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