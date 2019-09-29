"Наполи" обыграл "Брешию" в матче Серии А (видео голов)
"Наполи" обыграл "Брешию" в домашнем матче 6-го тура Серии А.
У хозяев голами отметились Дрис Мертенс и Костас Манолас, у гостей отличился Марио Балотелли.
"Наполи" - "Брешия" - 2:1 (2:0)
Голы: Мертенс, 13 - 1:0, Манолас, 45 - 2:0, Балотелли, 67 0 2:1.
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович (Хюсай, 76), Манолас (Луперто, 65), Гулям, Аллан, Зелиньски, Фабиан Руис, Кальехон, Льоренте (Элмаз, 73), Мертенс.
"Брешия": Йоронен, Сабелли, Чансельор, Мартелла (Матею, 68), Чистана, Шпалек (Матри, 85), Дессена (Ромуло, 72), Бизоли, Тонали, Балотелли, Доннарумма.
"Наполи" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 12 баллов. У "Брешии" 6 очков и 14 позиция.
Видео голов:
А еще: "Барселона" готовит предложение по хавбеку "Наполи"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА впервые за два года возглавил турнирную таблицу РПЛ
-
"Тоттенхэм" хочет пригласить Саутгейта на замену Почеттино
-
Одно из самых скучных мадридских дерби за последнее время! Разбираем матч "Реала" и "Атлетико" в рамках 7 тура Ла Лиги
-
ЦСКА разгромил "Урал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ
-
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Атлетико"
Лента новостей
-
"Наполи" обыграл "Брешию" в матче Серии А (видео голов)
-
"Рубин" и "Уфа" закончили безголевой ничьей в матче 11-го тура РПЛ
-
"Енисей" одержал первую победу с июля, переиграв "Мордовию"
-
Бакаев и Мельгарехо в старте "Спартака" на матч с "Оренбургом"
-
"Витесс" Слуцкого обыграл "Валвейк" в чемпионате Голландии
-
"Вальядолид" обыграл "Эспаньол" в матче 7-го тура Примеры (видео голов)
-
Перишич рассказал о том, что едва не перешел в "Манчестер Юнайтед"
-
ЦСКА впервые за два года возглавил турнирную таблицу РПЛ
-
Мата рассказал, почему не хочет уходить из "Манчестер Юнайтед"
-
Гончаренко высказался о победном матче ЦСКА с "Уралом"
-
"Тоттенхэм" хочет пригласить Саутгейта на замену Почеттино
-
Влашич прокомментировал победный матч ЦСКА
-
Буффон высказался о своем рекорде по матчам на клубном уровне среди итальянцев
-
2
Одно из самых скучных мадридских дерби за последнее время! Разбираем матч "Реала" и "Атлетико" в рамках 7 тура Ла Лиги
-
ЦСКА разгромил "Урал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ
-
Уткин прокомментировал игру Лунева в матче "Локомотив" - "Зенит"
-
Молодежная команда "Арсенала" разгромила "Краснодар"
-
Гвардиола поделился мыслями о конкуренции с "Ливерпулем"
-
Гончаренко сказал, что ЦСКА не думает о потенциальном лидерстве в РПЛ
-
Жоау Мариу отметил важность результата и поблагодарил болельщиков "Локомотива" за поддержку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|5
|9
|5
|Кальяри
|5
|9
|6
|Торино
|5
|9
|7
|Рома
|5
|8
|8
|Болонья
|5
|8
|9
|Лацио
|5
|7
|10
|Брешия
|5
|6
|11
|Парма
|5
|6
|12
|Милан
|5
|6
|13
|Лечче
|5
|6
|14
|Сассуоло
|6
|6
|15
|Фиорентина
|5
|5
|16
|Хеллас Верона
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
|18
|Удинезе
|5
|4
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3