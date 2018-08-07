"Наполи" обыграл дортмундскую "Боруссию"

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"Наполи" обыграл дортмундскую "Боруссию"

"Наполи" добился победы над дортмундской "Боруссией" в товарищеском матче.

"Боруссия" Дортмунд, Германия - "Наполи" Неаполь, Италия - 1:3 (0:2)

Голы: Милик, 7 - 0:1, Максимович, 29 - 0:2, Филипп, 65 - 1:2, Кальехон, 90+1 - 1:3

"Наполи": Карнезис, Руй (Альбиоль, 64), Максимович (Кулибали, 64), Кирикеш (Руис, 83), Хюсай (Луперто, 64), Аллан (Грасси, 46), Уна (Хамшик, 64), Рог, Диавара (Кальехон, 64), Верди (Инглезе, 64), Милик (Инсинье, 64)

"Боруссия": Бюрки, Диалло, Пищек (Бокхорн, 76), Шмельцер, Топрак, Санчо, Шахин, Гетце, Дауд (Роде, 86), Филипп, Пулишич

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