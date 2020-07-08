"Наполи" обыграл "Дженоа" и вышел на пятое место в Серии А
В матче 31-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде обыграл "Дженоа" со счетом 2:1 и вышел на пятое место. Победу неаполитанцам принесли голы Дриса Мертенса и Ирвинга Лосано. В составе "грифонов" единственный гол забил Эдоардо Гольданига.
В другом матче "Фиорентина" и "Кальяри" сыграли вничью.
"Дженоа" – "Наполи" - 1:2 (0:1)
Голы: Мертенс, 45 - 0:1, Гольданига, 49 - 1:1, Лосано, 66 - 0:1
"Наполи": Мерет, Хюсай, Максимович, Манолас, Мариу Руй, Фабиан Руис, Лоботка, Инсинье, Элмаз, Политано (Лосано, 64), Мертенс (Милик, 64).
"Фиорентина" – "Кальяри" - 0:0
Не пропустите: "Манчестер Сити" близок к покупке лучшего защитника "Наполи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Бранислав Иванович покинул расположение "Зенита" из-за несчастья в семье
-
Федун оценил игру "Спартака" в матче с "Локомотивом"
-
Тедеско прокомментировал уход Цорна из "Спартака"
-
Федун объяснил свое решение назначить Газизова на пост генерального директора "Спартака"
-
"Бетис" разгромил "Осасуну", "Хетафе" уступил "Вильярреалу"
-
Банкир Авен высказался о перестановках в руководстве "Спартака"
-
Федун высказался о будущем Тедеско в "Спартаке"
-
"Наполи" обыграл "Дженоа" и вышел на пятое место в Серии А
-
Федун подтвердил назначение Газизова на пост генерального директора "Спартака"
-
Дзюба объяснил имитацию секса с Азмуном в раздевалке "Зенита"
-
"Уфа" на выезде обыграла "Ростов"
-
"Спартак" и "Локомотив" не выявили победителя в матче РПЛ
-
Бывший футболист "Барселоны" сделал прогноз о продолжительности карьеры Месси
-
"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" в чемпионате Англии
-
"Полная глупость". Селюк высказался о возможном назначении Газизова "Спартак"
-
Акинфеев обошел Лоськова по числу матчей в чемпионате России
-
Сергей Семак прокомментировал завоевание "Зенитом" чемпионского титула
-
"Кайрат" опубликовал фото с первой тренировки Вагнера Лава
-
Федун прокомментировал отставку Цорна
-
Игрокам "Зенит" вручили золотые медали и чемпионский трофей РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17