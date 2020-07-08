"Наполи" обыграл "Дженоа" и вышел на пятое место в Серии А

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"Наполи" обыграл "Дженоа" и вышел на пятое место в Серии А

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде обыграл "Дженоа" со счетом 2:1 и вышел на пятое место. Победу неаполитанцам принесли голы Дриса Мертенса и Ирвинга Лосано. В составе "грифонов" единственный гол забил Эдоардо Гольданига.

В другом матче "Фиорентина" и "Кальяри" сыграли вничью.

"Дженоа" – "Наполи" - 1:2 (0:1)
Голы: Мертенс, 45 - 0:1, Гольданига, 49 - 1:1, Лосано, 66 - 0:1

"Наполи": Мерет, Хюсай, Максимович, Манолас, Мариу Руй, Фабиан Руис, Лоботка, Инсинье, Элмаз, Политано (Лосано, 64), Мертенс (Милик, 64).

"Фиорентина" – "Кальяри" - 0:0

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