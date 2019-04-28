"Наполи" обыграл "Фрозиноне" в Серии А (видео голов)
В матче 34-го тура чемпионата Италии "Наполи" выиграл у "Фрозиноне" со счетом 2:0. Победу неаполитанскому клубу принесли голы Дриса Мертенса и Амина Юнеса.
"Наполи" по-прежнему занимает второе место в Серии А. "Фрозиноне" остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Фрозиноне" – "Наполи" - 0:2 (0:1)
Голы: Мертенс, 19 - 0:1, Юнес, 49 - 0:2
"Наполи": Оспина, Малькюи, Гулям, Луперто, Кулибали, Зелиньски, Фабиан Руис, Юнес (Верди, 73), Кальехон, Милик (Уна, 78), Мертенс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Рома
|34
|58
|5
|Милан
|33
|56
|6
|Аталанта
|33
|56
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|34
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|33
|36
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14