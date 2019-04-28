"Наполи" обыграл "Фрозиноне" в Серии А (видео голов)

В матче 34-го тура чемпионата Италии "Наполи" выиграл у "Фрозиноне" со счетом 2:0. Победу неаполитанскому клубу принесли голы Дриса Мертенса и Амина Юнеса.

"Наполи" по-прежнему занимает второе место в Серии А. "Фрозиноне" остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Фрозиноне" – "Наполи" - 0:2 (0:1)

Голы: Мертенс, 19 - 0:1, Юнес, 49 - 0:2

"Наполи": Оспина, Малькюи, Гулям, Луперто, Кулибали, Зелиньски, Фабиан Руис, Юнес (Верди, 73), Кальехон, Милик (Уна, 78), Мертенс.

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