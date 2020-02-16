"Наполи" обыграл "Кальяри" в гостевом матче Серии А
В 26-м туре чемпионата Италии "Наполи" в гостях победил "Кальяри" со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил Дрис Мертенс.
Благодаря победе "Наполи" поднялся на 10-е место в турнирной таблице Серии А. "Кальяри" остался на 12-й позиции.
"Кальяри" – "Наполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Мертенс, 65 - 0:1
"Наполи": Оспина, Максимович, Манолас, Ди Лоренцо, Хюсай (Мариу Руй, 80), Фабиан Руис, Зелиньски, Элмаз, Демме (Инсинье, 61), Кальехон (Политано, 67), Мертенс.
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