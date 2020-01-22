"Наполи" обыграл "Лацио" и вышел полуфинал Кубка Италии

Теги наполилацио

"Наполи" обыграл "Лацио" и вышел полуфинал Кубка Италии

"Наполи" обыграл "Лацио" в 1/4 финала Кубка Италии и вышел в полуфинал турнира.

Победный гол был забит на второй минуте форвардом Лоренцо Инсинье.

"Наполи" - "Лацио" - 1:0 (1:0)

Гол: Инсинье, 2.

"Наполи": Оспина, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Луперто, 22), Демме, Кальехон (Эльмас, 68), Инсинье (Руис, 77), Милик.

"Лацио": Стракоша, Раду (Габаррон, 70), Ачерби, Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Хони, 76), Пароло, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Корреа, 55), Иммобиле.

В полуфинале Кубка Италии "Наполи" встретится с победителем матча "Фиорентина" - "Интер".

А еще: "Сарагоса" обыграла "Мальорку" и вышла в 1/8 финала Кубка Испании| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 21 января

Главные новости дня: 21 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 51
2 Интер Милан Интер Милан 20 47
3 Лацио Лацио 19 45
4 Рома Рома 20 38
5 Аталанта Аталанта 20 35
6 Кальяри Кальяри 20 30
7 Парма Парма 20 28
8 Милан Милан 20 28
9 Торино Торино 20 27
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 19 26
11 Наполи Наполи 20 24
12 Болонья Болонья 20 24
13 Фиорентина Фиорентина 20 24
14 Удинезе Удинезе 20 24
15 Сассуоло Сассуоло 20 22
16 Сампдория Сампдория 20 19
17 Лечче Лечче 20 16
18 СПАЛ СПАЛ 20 15
19 Брешия Брешия 20 15
20 Дженоа Дженоа 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов