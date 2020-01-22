"Наполи" обыграл "Лацио" и вышел полуфинал Кубка Италии
"Наполи" обыграл "Лацио" в 1/4 финала Кубка Италии и вышел в полуфинал турнира.
Победный гол был забит на второй минуте форвардом Лоренцо Инсинье.
"Наполи" - "Лацио" - 1:0 (1:0)
Гол: Инсинье, 2.
"Наполи": Оспина, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Луперто, 22), Демме, Кальехон (Эльмас, 68), Инсинье (Руис, 77), Милик.
"Лацио": Стракоша, Раду (Габаррон, 70), Ачерби, Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Хони, 76), Пароло, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Корреа, 55), Иммобиле.
В полуфинале Кубка Италии "Наполи" встретится с победителем матча "Фиорентина" - "Интер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|51
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|20
|35
|6
|Кальяри
|20
|30
|7
|Парма
|20
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|20
|15
|19
|Брешия
|20
|15
|20
|Дженоа
|20
|14