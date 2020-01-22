"Наполи" обыграл "Лацио" и вышел полуфинал Кубка Италии

"Наполи" обыграл "Лацио" в 1/4 финала Кубка Италии и вышел в полуфинал турнира.

Победный гол был забит на второй минуте форвардом Лоренцо Инсинье.

"Наполи" - "Лацио" - 1:0 (1:0)

Гол: Инсинье, 2.

"Наполи": Оспина, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Луперто, 22), Демме, Кальехон (Эльмас, 68), Инсинье (Руис, 77), Милик.

"Лацио": Стракоша, Раду (Габаррон, 70), Ачерби, Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Хони, 76), Пароло, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Корреа, 55), Иммобиле.

В полуфинале Кубка Италии "Наполи" встретится с победителем матча "Фиорентина" - "Интер".

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