"Наполи" обыграл "Перуджу" в 1/8 финала Кубка Италии
"Наполи" был сильнее "Перуджи" в 1/8 финала Кубка Италии.
В составе победителей два гола забил Лоренцо Инсинье.
"Наполи" - "Перуджа" - 2:0 (2:0)
Голы: Инсинье, 26 (пенальти) - 1:0, Инсинье, 39 (пенальти) - 2:0
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Хюсай, Манолас, Мариу Руй, Зелиньски (Аллан, 84), Фабиан Руис (Демме, 65), Инсинье, Элмаз, Лосано (Кальехон, 75), Льоренте.
"Перуджа": Фулиньяти, Сгарби, Дьомбер, Рози, Нзита, Карраро (Конате, 71), Фаласко, Фальцерано, Йеммелло (Мелькьорри, 62), Фальчинелли, Буонаюто (Драгомир, 55).
В 1/4 финала "Наполи" встретится с победителем пары "Лацио" - "Кремонезе".
А еще: Гаттузо в шутку предложил футболистам "Наполи" совершить паломничество к святому месту| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Торино
|19
|27
|9
|Хеллас Верона
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|19
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12