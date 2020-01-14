"Наполи" обыграл "Перуджу" в 1/8 финала Кубка Италии

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"Наполи" обыграл "Перуджу" в 1/8 финала Кубка Италии

"Наполи" был сильнее "Перуджи" в 1/8 финала Кубка Италии.

В составе победителей два гола забил Лоренцо Инсинье

"Наполи" - "Перуджа" - 2:0 (2:0)

Голы: Инсинье, 26 (пенальти) - 1:0, Инсинье, 39 (пенальти) - 2:0

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Хюсай, Манолас, Мариу Руй, Зелиньски (Аллан, 84), Фабиан Руис (Демме, 65), Инсинье, Элмаз, Лосано (Кальехон, 75), Льоренте.

"Перуджа": Фулиньяти, Сгарби, Дьомбер, Рози, Нзита, Карраро (Конате, 71), Фаласко, Фальцерано, Йеммелло (Мелькьорри, 62), Фальчинелли, Буонаюто (Драгомир, 55).

В 1/4 финала "Наполи" встретится с победителем пары "Лацио" - "Кремонезе".

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